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Еврокомиссия предоставила Google три месяца на устранение нарушений
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Еврокомиссия предоставила Google три месяца на устранение нарушений 

РИА Новости 21 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ЕК ПРЕДОСТАВИЛА GOOGLE ТРИ МЕСЯЦА НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПОД УГРОЗОЙ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ДО 5% ОТ СРЕДНЕГО ЕЖЕДНЕВНОГО ОБОРОТА ХОЛДИНГА ALPHABET
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