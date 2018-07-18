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Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за антимонопольные нарушения
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Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за антимонопольные нарушения 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета Кемерова
ТАСС, 18 июля. Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска — еврокомиссар.
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