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Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за антимонопольные нарушения
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Еврокомиссия оштрафовала Google на €4,34 млрд за антимонопольные нарушения
ТАСС
2 часа назад
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Фото:
Газета Кемерова
ТАСС
, 18 июля.
Еврокомиссия
оштрафовала
Google
на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
ЕС
в сфере интернет-поиска — еврокомиссар.
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