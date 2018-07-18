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ЕК оштрафовала Google на рекордную сумму
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ЕК оштрафовала Google на рекордную сумму 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордную сумму 4,34 млрд евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств, говорится в обнародованном сообщении ЕК.
По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, Еврокомиссия подозревает Google в создании условий, когда производители были вынуждены устанавливать ОС Android, передает РИА «Новости».
«Сегодня мобильный интернет составляет более половины мирового интернет-трафика. Она изменила жизнь миллионов европейцев. В нашем случае речь идет о трех типах ограничений, которые Google наложила на производителей Android-устройств и сетевых операторов, чтобы гарантировать, что трафик на устройствах Android поступает в поисковую систему Google», — заявила Вестагер. По ее словам, Google использовал Android в качестве способа закрепления доминирования своей поисковой системы.
«Эта практика лишила конкурентов возможности внедрять инновации и конкурировать. Они лишили европейских потребителей преимуществ эффективной конкуренции в важной мобильной сфере. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС», — сказала Вестагер.
Напомним, в июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 2,4 млрд евро за нарушение антимонопольных правил.
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