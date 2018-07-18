Ещё
Одноклассники запустили режим «живого» комментирования трансляций в OK Live
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одноклассники запустили режим «живого» комментирования трансляций в OK Live 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Авторы прямых эфиров в мобильном стриминговом приложении OK Live смогут подключаться к другим трансляциям с новым режимом комментирования. OK стали первыми среди соцсетей и стриминговых сервисов, кто запустил комментирование в прямом эфире. Теперь в приложении OK Live можно вести экскурсии из музеев и других интересных мест, комментировать трансляции больших событий, а также дополнять эфиры пользователей и групп собственным контентом.
Авторы в ОК получат новые возможности для творчества, смогут существенно разнообразить контент и поделиться со зрителями своими эмоциями при просмотре других трансляций. Например, стример сможет провести экскурсию по достопримечательностям любого города мира, не покидая своей квартиры — просто комментируя прямой эфир посетителя города. Или стать экскурсоводом по Третьяковской галерее для сотен тысяч зрителей, не нарушая правил музея, комментируя прямой эфир обычного посетителя.
В приложении используется уникальная технология микширования звуков, которая автоматически подстраивает громкость трансляций и выводит на первый план голос комментатора.
За последний год популярность трансляций в ОК выросла в три раза: ежемесячно прямые эфиры в соцсети собирают более 2 миллиардов просмотров. Приложение OK Live получило более 3 миллионов установок в AppStore и Google Play, а его дневная аудитория в 2017 году выросла вдвое.
Вести.Ru: последние новости
Названы 15 самых креативных городов России Rolls-Royce приступила к созданию роботараканов с камерами Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США422
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии377
Украина присвоила четыре санатория в Крыму144
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи122
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение