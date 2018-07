Одноклассники запустили режим «живого» комментирования трансляций в OK Live

Авторы прямых эфиров в мобильном стриминговом приложении OK Live смогут подключаться к другим трансляциям с новым режимом комментирования. OK стали первыми среди соцсетей и стриминговых сервисов, кто запустил комментирование в прямом эфире. Теперь в приложении OK Live можно вести экскурсии из музеев и других интересных мест, комментировать трансляции больших событий, а также дополнять эфиры пользователей и групп собственным контентом.

Авторы в ОК получат новые возможности для творчества, смогут существенно разнообразить контент и поделиться со зрителями своими эмоциями при просмотре других трансляций. Например, стример сможет провести экскурсию по достопримечательностям любого города мира, не покидая своей квартиры — просто комментируя прямой эфир посетителя города. Или стать экскурсоводом по Третьяковской галерее для сотен тысяч зрителей, не нарушая правил музея, комментируя прямой эфир обычного посетителя.

В приложении используется уникальная технология микширования звуков, которая автоматически подстраивает громкость трансляций и выводит на первый план голос комментатора.