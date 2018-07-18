«Одноклассники» добавили функцию «живого» комментирования онлайн-трансляций

За последний месяц социальная сеть «Одноклассники» анонсировала ряд важных нововведений. Среди них стоит отметить дополнение к стриминговому сервису

OK Live, которое обзавелось режимом комментирования в фоновом режиме.

Теперь блогеры смогут делать авторские обзоры на чужие трансляции, устраивать экскурсии по музеям и делать путеводитель по городам всего мира, не покидая при этом своей квартиры. Уникальная технология подстроит громкость трансляции таким образом, что голос комментатора всегда будет на первом плане.

Разработчики отмечают, что аудитория положительно восприняла технические новинки. Ежемесячно прямые эфиры в соцсети собирают более 2 миллиардов просмотров, а количество скачиваний приложения OK Live превысило три миллиона.