Еврокомиссия разработала проект кодекса по борьбе с ложной информацией в интернете

БРЮССЕЛЬ , 18 июля. / ТАСС /. Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в среду разработанный специальной экспертной группой проект кодекса по борьбе с фейковой информацией в интернете. Документ распространила пресс-служба ЕК.

Проект кодекса перечисляет пять основных направлений, по которым Еврокомиссия «планирует предпринять усилия для значительного сокращения объема дезинформации онлайн».

Среди этих направлений ЕК назвала улучшение анализа размещения рекламы, повышение прозрачности политической рекламы и распространения платного контента, чтобы дать пользователям лучшие возможности его определения, расширение возможностей платформ (в частности, соцсетей) по выявлению и удалению фейковых аккаунтов и ботов, а также упрощение поиска для пользователей источников альтернативной информации.

Этот кодекс должен быть утвержден Еврокомиссией в конце сентября.

Вместе с тем этот документ не содержит главного — четкого определения фейковой информации и той грани, которая отделяет ее от альтернативных европейскому мейнстриму позиций. Данная проблема в настоящее время получает все большее распространение в европейских СМИ, когда альтернативные точки зрения отбрасываются, поскольку автоматически классифицируются как фейковые. В этой связи многие европейские эксперты предупреждают о рисках превращения кампании по борьбе с фейками в создание институтов цензуры.