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«Алиса» от «Яндекса» заработает в сторонних браузерах
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«Алиса» от «Яндекса» заработает в сторонних браузерах 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В "Яндексе" заняты разработкой веб-версии «Алисы», что позволит использовать голосовую помощницу, помимо «Яндекс. Браузера», в сторонних просмотрщиках, таких как Chrome или Firefox. Компания рассчитывает, что интеграция поможет нарастить аудиторию «Алисы» на 30–40%. Сегодня ею пользуются около 28 миллионов человек.
Веб-версия «Алисы» появится до конца года, сообщили представители компании на конференции для партнеров «Яндекс. Диалоги». Это означает, что пользователи смогут открыть страницу с «Яндекса» со встроенным голосовым помощником в любом браузере.
В России доля «Яндекс. Браузера» меньше, чем у других браузеров с мировым именем. Как сообщает РБК со ссылкой на данные LiveInternet, в июне доля обозревателя «Яндекса» составляла 10,7%, Safari — 15%, Google Chrome— 60,3%.
"Алиса" была запущена в октябре прошлого года. Помощница умеет зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из «Яндекс. Музыки», а также играть в голосовые игры и пытаться поддерживать разговор.
∎"Яндекс" встроил «Алису» в браузер для компьютеров читайте также
В отличие от американской Siri, русская ассистентка обладает речевой импровизацией, что позволяет ей выходить за рамки прописанных реплик при ответе на вопросы, заявляли в компании. В марте «Алиса» поселилась в «Яндекс. Браузере», в июле — на смарт-колонке «Яндекс. Станция». Также сервис доступен в поисковом приложении «Яндекса» для iOS и Android и на управляемых голосом наушниках Sony Xperia Ear Duo.
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