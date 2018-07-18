Внедренный в Facebook модератор рассказал, как соцсеть нарушает закон

Британский журналист решил провести расследование, внедрившись в качестве модератора в социальную сеть Facebook. В итоге он отметил, что компания по-особенному относится к группам с ультраправыми политическими взглядами — практически наравне со страницами, принадлежащими правительствам и новостным организациям.

Таким образом, заявление журналиста идет вразрез в заявлениями Facebook о том, что соцсеть активно пытается бороться с фейковыми новостями, пропагандой, ненавистью и другим злонамеренным контентом.

Результаты расследования журналиста даже вышли в виде специального документального фильма под названием «Inside Facebook: Secrets of the Social Network» («Внутри Facebook: Секреты социальной сети»). Премьера этого фильма состоялась на британском канале Channel 4.

Помимо этого, журналист утверждает, что ему было дано указание игнорировать пользователей социальной платформы, которые выглядели младше 13 лет. Напомним, что 13 лет — минимальный по закону США возраст, который разрешает регистрацию в соцсети.

Автор расследования считает, что Facebook закрывает глаза на сомнительный контент, в числе которого откровенно ложные истории, по той причине, что он привлекает большее количество пользователей, что помогает увеличить доход от рекламы.