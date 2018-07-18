Сервис проката «Делисамокат» не планирует пополнять свой парк неэлектрическими моделями

«Мы не планируем (пополнять парк неэлектрическими самокатами — прим. Агентства «Москва»). Мы хотим развивать комфортную езду», — подчеркнул Л. Сысоев.

Он пояснил, что 70% пользователей «Делисамоката» берут технику в прокат для рабочих поездок, и людям может быть неудобно ездить на неэлектрических самокатах.