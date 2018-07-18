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Сервис проката «Делисамокат» не планирует пополнять свой парк неэлектрическими моделями
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Сервис проката «Делисамокат» не планирует пополнять свой парк неэлектрическими моделями 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Сервис проката «Делисамокат» не планирует пополнять свой парк неэлектрическими моделями, сообщил Агентству городских новостей «Москва» Леонид Сысоев — генеральный директор компании «Делимобиль», являющейся оператором сервиса.
«Мы не планируем (пополнять парк неэлектрическими самокатами — прим. Агентства «Москва»). Мы хотим развивать комфортную езду», — подчеркнул Л. Сысоев.
Он пояснил, что 70% пользователей «Делисамоката» берут технику в прокат для рабочих поездок, и людям может быть неудобно ездить на неэлектрических самокатах.
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