Власти Египта смогут блокировать аккаунты в соцсетях

Пользователям социальных сетей из Египта придется привыкать к новым правилам — правительство одобрило законопроект, согласно которому власти могут блокировать учетные записи в соцсетях. Помимо этого, журналистов будут наказывать за фейковые новости.

Отдельные пользователи, у которых количество подписчиков переваливает за 5 тысяч, будут считаться СМИ. Следовательно, к ним будут применяться соответствующие требования — наказание за распространение ложной информации или за призывы к нарушению закона.

Соблюдение закона будет контролировать специальный надзорный орган — Верховный совет Египта по регулированию СМИ.

Создавать новые интернет-ресурсы теперь тоже будет не так просто, потребуется получить разрешение от Верховного совета, который, к слову, сможет блокировать любые сайты и налагать штрафы на их владельцев.

И последний штрих — в новом документе также есть пункт, согласно которому журналисты могут снимать фильмы только в разрешенных местах.