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Власти Египта смогут блокировать аккаунты в соцсетях
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Власти Египта смогут блокировать аккаунты в соцсетях 

Anti-Malware.ru 53 минуты назад
Фото: Главный региональный
Пользователям социальных сетей из Египта придется привыкать к новым правилам — правительство одобрило законопроект, согласно которому власти могут блокировать учетные записи в соцсетях. Помимо этого, журналистов будут наказывать за фейковые новости.
Отдельные пользователи, у которых количество подписчиков переваливает за 5 тысяч, будут считаться СМИ. Следовательно, к ним будут применяться соответствующие требования — наказание за распространение ложной информации или за призывы к нарушению закона.
Соблюдение закона будет контролировать специальный надзорный орган — Верховный совет Египта по регулированию СМИ.
Создавать новые интернет-ресурсы теперь тоже будет не так просто, потребуется получить разрешение от Верховного совета, который, к слову, сможет блокировать любые сайты и налагать штрафы на их владельцев.
И последний штрих — в новом документе также есть пункт, согласно которому журналисты могут снимать фильмы только в разрешенных местах.
Тем временем у нас полный ход набирает другая инициатива. Законопроект, предусматривающий регистрацию в социальных сетях исключительно по паспорту или его скану, продвинулся еще на шаг к его принятию. В настоящее время документ подготовлен к рассмотрению в первом чтении. Госдума обсудит его на сегодняшнем заседании.
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