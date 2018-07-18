Что будет с Google?

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». 18 июля Европейская комиссия может огласить решение по антимонопольному делу против Google, связанному с доминированием его ОС Android для мобильных гаджетов.

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Ожидается, что Европейский союз ударит по Google рекордным штрафом за злоупотребление доминированием в операционной системе Android. Максимальное наказание, которое может вынести ЕК, составляет примерно $11 млрд, или 10% годового дохода компании. Однако, по данным СМИ, есть вероятность, что верхней планки штраф не достигнет. Не в деньгах дело Однако размер штрафа менее важен, чем то, что Google может быть вынужден изменить свою деловую практику. Однако размер штрафа менее важен, чем то, что Google может быть вынужден изменить свою деловую практику. По мнению регуляторных органов ЕС, Google подминает под себя рынок, вынуждая или склоняя производителей смартфонов предустанавливать на устройства продукты Google, такие как Google Search, Play Store и браузер Chrome. ЕС также расследовал соглашения по предварительной установке своего поисковика, заключенные Google с другими компаниями. Теоретически, требование ЕС к Google изменить свои подходы к работе, может дать другим приложениям больше возможностей конкурировать с IT-гигантом. Производители телефонов могут продавать больше приложений, причем по более высоким ценам. Им не надо будет демпинговать, конкурируя с Google. Это решение также может помешать росту рекламного бизнеса Google, где рост определяется мобильными обновлениями, а не программным обеспечением для ПК. Если Google будет вынужден прекратить предлагать свои приложения в качестве предустановленного пакета, он может лишиться доминирования в мобильной сфере. Компании придется больше тратить на продвижение своих продуктов. В прошлом году компанию оштрафовали на рекордные для ЕС $2,7 млрд за нечестную конкуренцию и нарушение антимонопольного законодательства Европейского союза. Компания, как утверждалось, меняла результаты поиска в пользу собственного сервиса сравнения цен.