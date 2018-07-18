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«Алиса» станет доступна в разных браузерах
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«Алиса» станет доступна в разных браузерах 

News.ru 35 минут назад
«Яндекс» планирует сделать голосовой помощник «Алиса» доступным для пользователей сторонних браузеров. На данный момент разработчики создают веб-версию сервиса.
Руководитель b2b-направления платформы «Яндекс. Диалоги» Анастасия Данилина рассказала, что воспользоваться голосовым помощником можно будет через веб-интерфейс. Для этого понадобится лишь открыть поисковую систему «Яндекс» в привычном браузере.
По её словам, веб-версию «Алисы» планируется представить до конца текущего года, передаёт РБК.
Голосовой помощник «Алиса» официально стал доступен пользователем в октябре 2017 года. По словам разработчиков, сервис отличается от других тем, что может вести диалог.
Для общения «Алиса» использует нейронную сеть, благодаря чему может обучаться, распознавать и обрабатывать новые фразы, улавливать контекст и импровизировать.
По данным «Яндекса», в месяц «Алисой» пользуются около 28 миллионов человек.
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