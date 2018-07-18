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Медсестра шокировала запросами в поисках любовника
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Объявление о поиске любовника со здоровой печенью испугало пользователей сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи сети обнаружили в Tinder девушку, которая искала парня со здоровыми органами. Скриншот профиля появился на странице @gokunaruto2000 в Twitter, однако через несколько дней юзер удалил твит.
26-летняя медсестра по имени Николь написала, что хочет найти партнера для долгосрочных отношений. Мужчина должен быть усердным, покорным, надежным и здоровым. Последний пункт беспокоил девушку больше всего.
Далее Николь пояснила, что ее будущий спутник обязан иметь здоровые почки и легкие, а также синусовый ритм сердца. Кроме того, он не может курить или принимать какие-либо вещества, которые могут повредить его печени.
Пользователей сети ужаснули запросы молодой медсестры. Некоторые предположили, что девушка хочет забрать после встречи органы партнера себе.
«Не могу поверить, что ты арендовала номер в отеле на наше первое свидание!
Все для тебя, мой ЗДОРОВЫЙ человек.
Ммм… Почему ванна наполнена льдом?
Чтобы ээ…шампанское оставалось холодным?»
«Кто-нибудь еще представлял себе, что она начинает свидание с рентгена?»
Ранее в Twitter посмеялись над девушкой-«спасателем», которая позировала на фоне моря и не заметила тонущего человека.
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