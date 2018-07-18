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Яндекс выпустит систему Яндекс. Модуль для управления умным домом
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Яндекс выпустит систему Яндекс. Модуль для управления умным домом
iPhones.ru
1 час назад
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iPhones.ru
Яндекс. Станция с ассистентом Алиса оказалась лишь первым шагов в этом направлении.
По данным Ведомостей и Коммерсанта, релиз устройства состоится осенью 2018 года. А называться контроллер будет Яндекс. Модуль.
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