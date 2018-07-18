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Пушков потерял 47 тысяч подписчиков в Twitter
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Пушков потерял 47 тыс. подписчиков из-за начатой Twitter «чистки» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, как устроенная Twitter борьба с фейковыми или подозрительными аккаунтами отразилась на числе его подписчиков.
Пушков сообщил, что Twitter «списал» с его аккаунта 47 тыс. подписчиков и «продолжает это делать каждый день». Так, за два дня их число сократилось на 150 человек.
«Вроде бы уже вычистили «ботов» и «мертвые души», но, похоже, находят все новых и новых», — заявил он в Twitter.
Пушков назвал ситуацию «странной».
«Уже более 10% — и конца не видно», — говорится в сообщении
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