Пушков потерял 47 тысяч подписчиков в Twitter

Твиттер уже списал с моего аккаунта 47000 подписчиков и продолжает это делать каждый день. За два дня — 150 человек. Вроде бы уже вычистили «ботов» и «мертвые души», но, похоже, находят все новых и новых. Странная чистка: уже более 10% — и конца не видно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 июля 2018 г.