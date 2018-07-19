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Заявление экс-премьера Украины высмеяли пользователи Сети
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Заявление экс-премьера Украины высмеяли пользователи Сети 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее украинские политики не раз делали неоднозначные заявления об истории.
Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров дал интервью журналистам в эфире местного республиканского телеканала.
— Газовую отрасль России подняли украинцы, — заявил Юрий Ехануров.
Пользователи YouTube в комментариях к записи эфира высмеяли слова экс-премьера.
— И пирамиды в Египте украинцы строили. Весь мир создан украинцами, — пошутил один из пользователей.
— Да-да, а еще Черное море выкопали древние укры. Помним, знаем, верим, — отметил один из пользователей.
Отметим, что ранее украинские политики не раз делали неоднозначные заявления об истории. Так, например, в начале июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину.
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