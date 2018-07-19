Заявление экс-премьера Украины высмеяли пользователи Сети

Ранее украинские политики не раз делали неоднозначные заявления об истории.

— Газовую отрасль России подняли украинцы, — заявил Юрий Ехануров.

Пользователи YouTube в комментариях к записи эфира высмеяли слова экс-премьера.

— И пирамиды в Египте украинцы строили. Весь мир создан украинцами, — пошутил один из пользователей.

— Да-да, а еще Черное море выкопали древние укры. Помним, знаем, верим, — отметил один из пользователей.