Сервис проката электросамокатов в Москве может проработать до конца октября

Сервис проката самокатов «Делисамокат» может проработать до 31 октября, если позволят погодные условия, сообщил РИАМО в среду генеральный директор службы каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев

«Работа у нас запланирована до 31 октября. Пока никаких мыслей о продлении работы дальше у нас нет», — сказал Сысоев.

Он добавил, что работа сервиса зависит от погоды. Так «Делисамокат» может закончить работу в сентябре, если будут постоянные дожди и температура близкая к нулю.

Аренда электросамокатов «Делисамокат» был запущен 18 мая 2018 года. За это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тысяч пользователей, а количество поездок приближается к 20 тысячам.