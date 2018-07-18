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Сервис проката электросамокатов в Москве может проработать до конца октября
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Сервис проката электросамокатов в Москве может проработать до конца октября 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сервис проката самокатов «Делисамокат» может проработать до 31 октября, если позволят погодные условия, сообщил РИАМО в среду генеральный директор службы каршеринга «Делимобиль» Леонид Сысоев.
«Работа у нас запланирована до 31 октября. Пока никаких мыслей о продлении работы дальше у нас нет», — сказал Сысоев.
Он добавил, что работа сервиса зависит от погоды. Так «Делисамокат» может закончить работу в сентябре, если будут постоянные дожди и температура близкая к нулю.
Аренда электросамокатов «Делисамокат» был запущен 18 мая 2018 года. За это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тысяч пользователей, а количество поездок приближается к 20 тысячам.
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