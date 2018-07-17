Ещё
Суд отменил решение о запрете на использование открытых данных из «ВКонтакте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отменил решение о запрете на использование открытых данных из «ВКонтакте» 

RB.ru 1 час назад
«ВКонтакте» подала иск к ООО «Дабл» (бренд Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) в 2017 году, потребовав прекратить использование и продажу открытых данных пользователей.
В соцсети заявили, что компания «Дабл» собирает информацию о ФИО пользователей, их фотографии, сведения о месте работе и регионе проживания, данные о посещении страниц и другое.
«ВКонтакте» также настаивала, что НБКИ продает полученную информацию банкам. Розже соцсеть заключила с бюро мировое соглашение, уточняет РБК.
Суд первой инстанции отклонил требования «ВКонтакте», однако соцсеть обжаловала это решение. По итогам рассмотрения аппеляции действия «Дабл» были признаны нарушающими интеллектуальные права «ВКонтакте».
RB.ru: последние новости
«Яндекс» и «Сбербанк» прокомментировали утечку личных данных клиентов Instagram позволил задавать вопросы и собирать ответы внутри «историй» «Известия»: Коллекторы получат доступ к биометрическим данным должников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов26
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца96
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию262
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей70
США пригрозили России новыми санкциями72
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение