Суд отменил решение о запрете на использование открытых данных из «ВКонтакте»

«ВКонтакте» подала иск к ООО «Дабл» (бренд Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) в 2017 году, потребовав прекратить использование и продажу открытых данных пользователей.

В соцсети заявили, что компания «Дабл» собирает информацию о ФИО пользователей, их фотографии, сведения о месте работе и регионе проживания, данные о посещении страниц и другое.

«ВКонтакте» также настаивала, что НБКИ продает полученную информацию банкам. Розже соцсеть заключила с бюро мировое соглашение, уточняет РБК.

Суд первой инстанции отклонил требования «ВКонтакте», однако соцсеть обжаловала это решение. По итогам рассмотрения аппеляции действия «Дабл» были признаны нарушающими интеллектуальные права «ВКонтакте».