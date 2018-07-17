Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских ресурсов

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, на которых размещался контент с нарушением авторских прав. Об этом сообщило информационное агенство «Политика Сегодня».

Доступ к 3,4 тысячам интернет-ресурсов ограничили на территории России . Это связано с жалобами правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов.

Yandex и Отмечается, что Мосгорсуд принял 302 решения о постоянной блокировке. Поисковые системы Rambler, «Спутник» и Google Mail.ru не выдают информацию о пиратских порталах, заблокированных на постоянной основе.

Ранее Роскомндазор ограничил доступ к пиратским киносайтам. Также были защищены права на телетрансляции телеканалов.