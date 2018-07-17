Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских ресурсов 

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, на которых размещался контент с нарушением авторских прав. Об этом сообщило информационное агенство «Политика Сегодня».
Доступ к 3,4 тысячам интернет-ресурсов ограничили на территории России. Это связано с жалобами правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов.
Отмечается, что Мосгорсуд принял 302 решения о постоянной блокировке. Поисковые системы Rambler, «Спутник» и Google, Yandex и Mail.ru не выдают информацию о пиратских порталах, заблокированных на постоянной основе.
Ранее Роскомндазор ограничил доступ к пиратским киносайтам. Также были защищены права на телетрансляции телеканалов.