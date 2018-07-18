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Google, «Яндекс» и Mail.Ru удалили ссылки на вечно заблокированные пиратские сайты
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Google, «Яндекс» и Mail.Ru удалили ссылки на вечно заблокированные пиратские сайты 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Поисковики обязаны убирать из выдачи подобные ссылки по требованию закона, который вступил в силу год назад. Издание проверило, выдают ли поисковые системы ссылки на вечно заблокированные ресурсы, и убедилось, что таких ссылок нет.
Доступ к сайтам с пиратским контентом (фильмами, сериалами, музыкой) блокируется по решению Мосгорсуда, куда должен обратиться правообладатель. В качестве обеспечительной меры суд постановляет заблокировать контент сроком на 15 суток. Если сайт во второй раз признается виновным, то суд может заблокировать ресурс на территории России навсегда.
По данным Роскомнадзора, с 2015 году в России было заблокировано 3,4 тысячи пиратских интернет-ресурсов, из которых 302 сайта заблокированы по решению суда, а остальные — решениями Минкомсвязи по зеркалам этих сайтов.
Правообладатели жалуются, что переходы по ссылкам на пиратские сайты в выдачах поисковиков приносят злоумышленникам около 80% всего трафика (из них 78% приходится на «Яндекс»). В таком случае блокировки отдельных сайтов малоэффективны.
Правообладатели просят «Яндекс» использоваться собственную систему удаления ссылок на пиратские сайты, какая действует в Google: когда правообладатель отправляет жалобу напрямую поисковику и тот после проверки сам удаляет ссылки из выдачи.
При этом удаление ссылок только на вечно заблокированные ресурсы правообладатели считают недостаточной мерой и надеются, что Минкомсвязи и Роскомнадзор смогут полностью очистить поиск от пиратского контента.
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