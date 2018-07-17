Новая версия StaffCop Enterprise теперь поддерживает Linux-системы

Компания «Атом Безопасность» объявила о выходе StaffCop для Linux-систем — новой версии информационно-аналитической системы для контроля действий сотрудников, потоков информации и системных событий, совместимой с операционными системами Linux. Агент решает задачу сбора данных о действиях пользователей в информационной системе и запущенных программах. Решение работает на современных дистрибутивах, включая Ubuntu, Red Hat, Arch Linux и Astra Linux.

Программа импортозамещения в ИТ-сфере диктует новые условия ведения бизнеса. Отечественные разработчики принимают активное участие в развитии решений на базе свободно распространяемых и открытых технологий. Снижение зависимости от зарубежных разработчиков и защита бизнеса от влияния политический решений должны быть подкреплены уверенностью в безопасности ИТ-систем. Данная задача ложится на плечи специалистов по безопасности, которым нужно отслеживать нарушения политик, угрозы утечки данных и сбои системы при помощи специального программного обеспечения.

Решение StaffCop Enterprise включено в единый реестр российских программ Минсвязи РФ за №3337. Проходит сертификацию ФСТЭК на отсутствие НДВ по 4 уровню контроля и соответствию НПА по съемным машинным носителям информации по 4 классу защиты.

Новая версия StaffCop для Linux-систем может работать под любой операционной системой на базе Linux. Аналитическая система решает проблему сбора данных о действиях пользователя в системе и запущенных программах. В инструментарий Linux-агента входят кейлогер графической системы X11 и регистратор bash-команд консольной сессии. Реализована функция регистрации входа в систему и съемки скриншотов с экрана пользователя. Функционал также пополнился возможностью перехвата печати и записи звука с микрофона компьютера, а также учета файловых операций, в том числе на внешних дисках.

Администратор системы может отслеживать время работы пользователя в приложениях и подключения USB-устройств.

«Российские компании все чаще стали использовать Linux-системы. Эта тенденция обусловлена не только требованиями регулирующих органов в рамках программы импортозамещения, но и логичной экономией средств на ИТ. Модуль мониторинга StaffCop работает как в Windows среде, так в Linux-системах, в том числе на операционной системе специального назначения Astra Linux. Мы постоянно развиваем наше решение, расширяем функционал, собираем и реализуем пожелания клиентов относительно продукта и его поддержки», — говорит генеральный директор компании «Атом Безопасность» Дмитрий Кандыбович.