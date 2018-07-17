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Робот-советник поможет создать инвестиционный портфель
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Робот-советник поможет создать инвестиционный портфель 

TechFusion.ru 1 час назад
Фото: TechFusion.ru
На брокерской платформе «Тинькофф Инвестиции» появился робот-советник (робоэдвайзер), который помогает клиентам создавать диверсифицированный инвестиционный портфель, подобрать и управлять активами Робот-советник интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции». По заданным параметрам клиента он в течении нескольких минут собирает инвестиционный портфель. При его составлении учитываются предпочтительные отрасли и компании пользователя, доступные для вложения суммы, а также соотношение рисков […]
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