Робот-советник поможет создать инвестиционный портфель

На брокерской платформе «Тинькофф Инвестиции» появился робот-советник (робоэдвайзер), который помогает клиентам создавать диверсифицированный инвестиционный портфель, подобрать и управлять активами Робот-советник интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции». По заданным параметрам клиента он в течении нескольких минут собирает инвестиционный портфель. При его составлении учитываются предпочтительные отрасли и компании пользователя, доступные для вложения суммы, а также соотношение рисков […]