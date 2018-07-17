Костромичи приспособили Telegram для продажи наркотиков

Мужчина из Судиславля заказал синтетические наркотики в мессенджере Telegram, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромича поймали на пути к дому.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, он заказал около 2 грамм так называемых «солей». Заплатив наркодилеру 1100 рублей, он отправился к назначенному месту в Костроме за «закладкой» с наркотиками.

Найдя свой клад, наркоман поехал обратно в Судиславль, но был пойман полицейскими, которые его обыскали и нашли запрещённые вещества.