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Костромичи приспособили Telegram для продажи наркотиков
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Костромичи приспособили Telegram для продажи наркотиков 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Мужчина из Судиславля заказал синтетические наркотики в мессенджере Telegram, узнал KOSTROMA.TODAY. Костромича поймали на пути к дому.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, он заказал около 2 грамм так называемых «солей». Заплатив наркодилеру 1100 рублей, он отправился к назначенному месту в Костроме за «закладкой» с наркотиками.
Найдя свой клад, наркоман поехал обратно в Судиславль, но был пойман полицейскими, которые его обыскали и нашли запрещённые вещества.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил судиславца к 3 годам колонии общего режима.
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