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Около 170 тыс. пользователей соцсетей посмотрели трансляцию из мобильной телестудии в Московском метро
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Около 170 тыс. пользователей соцсетей посмотрели трансляцию из мобильной телестудии в Московском метро 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: RT на русском
Около 170 тыс. пользователей социальных сетей посмотрели трансляцию из мобильной телестудии, курсировавшей на Кольцевой линии метро во время Московского урбанистического форума. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Проект проходил в московском метро впервые. Всего за два дня трансляцию посмотрели порядка 170 тыс. пользователей социальных сетей, было поставлено 1,5 тыс. лайков. Учитывая такой интерес и то, что он всем понравился, мы рассмотрим возможность его продолжения», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за два дня студию посетили более 40 известных людей: блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры, шоколатье, искусствоведы, актеры и другие собеседники.
Он напомнил, что во время урбан-форума, 17 и 18 июля, на Кольцевой линии метро курсировала мобильная телестудия в вагоне одного из поездов. Интервью из вагона-студии транслировались на стенде московского транспорта на форуме и в официальных пабликах «Московский транспорт» и «Московское метро» в Facebook и «Вконтакте». Кроме того, на стенде московского транспорта была организована стационарная студия, где на протяжении двух дней также проходили интервью с интересными гостями, наблюдать которые также могли пользователи социальных сетей. 18 июля состоялся телемост между двумя студиями. Участниками проекта стали такие гости, как дирижер театра им. Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Феликс Коробов, главный редактор National Geographic Traveller Russia Ольга Яковина, генеральный директор правительственного учреждения Smart Dubai Office Аиша Бин Бутти Бин Бишр, теле— и радиоведущий, автор передачи «Сделано в Москве» Владимир Раевский и многие другие.
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