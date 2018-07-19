Около 170 тыс. пользователей соцсетей посмотрели трансляцию из мобильной телестудии в Московском метро

Около 170 тыс. пользователей социальных сетей посмотрели трансляцию из мобильной телестудии, курсировавшей на Кольцевой линии метро во время Московского урбанистического форума. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Проект проходил в московском метро впервые. Всего за два дня трансляцию посмотрели порядка 170 тыс. пользователей социальных сетей, было поставлено 1,5 тыс. лайков. Учитывая такой интерес и то, что он всем понравился, мы рассмотрим возможность его продолжения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за два дня студию посетили более 40 известных людей: блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры, шоколатье, искусствоведы, актеры и другие собеседники.