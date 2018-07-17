«Каждый в чем‐то частично виноват»: Клименко об утечке личных данных россиян в открытый доступ

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко пояснил ИА НСН , каким образом паспортные данные, информация о банковских платежах и сведения об электронных билетах россиян могли оказаться в открытом доступе поисковика «Яндекс»

По его мнению, «проблема несколько раздута», так как в открытый доступ попал не такой большой объем данных.

«У «Яндекса» позиция понятная. Он индексирует все, что к нему попадается, а все, что запрещено, не трогает. Проблема все-таки на стороне владельцев ресурсов. Это как «Яндекс. Такси». Понятно, что водители к самому «Яндексу» имеют очень слабое отношение. Так же и здесь», — указал Клименко.

Он предположил, что проблема могла возникнуть на стыке web-версий и мобильной версии. По его словам, владельцы ресурсов либо просто не подумали, либо сэкономили на безопасности или на системных администраторах

«Если это была «дырка» в программном обеспечении или в операционной системе, то ее закрывать. Как и во врачебной медицине, здесь бывают ошибки. Каждый в чем-то частично виноват. Но, скорее, нужно это рассматривать как урок для всей индустрии», — заключил специалист.