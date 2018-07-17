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«Каждый в чем‐то частично виноват»: Клименко об утечке личных данных россиян в открытый доступ
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«Каждый в чем‐то частично виноват»: Клименко об утечке личных данных россиян в открытый доступ 

360tv.ru 1 час назад
Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко пояснил ИА НСН, каким образом паспортные данные, информация о банковских платежах и сведения об электронных билетах россиян могли оказаться в открытом доступе поисковика «Яндекс».
По его мнению, «проблема несколько раздута», так как в открытый доступ попал не такой большой объем данных.
«У «Яндекса» позиция понятная. Он индексирует все, что к нему попадается, а все, что запрещено, не трогает. Проблема все-таки на стороне владельцев ресурсов. Это как «Яндекс. Такси». Понятно, что водители к самому «Яндексу» имеют очень слабое отношение. Так же и здесь», — указал Клименко.
Он предположил, что проблема могла возникнуть на стыке web-версий и мобильной версии. По его словам, владельцы ресурсов либо просто не подумали, либо сэкономили на безопасности или на системных администраторах
«Если это была «дырка» в программном обеспечении или в операционной системе, то ее закрывать. Как и во врачебной медицине, здесь бывают ошибки. Каждый в чем-то частично виноват. Но, скорее, нужно это рассматривать как урок для всей индустрии», — заключил специалист.
В начале июля Роскомнадзор направил в «Яндекс» запрос в связи с ситуацией вокруг индексации некоторых документов Google Docs. Данные попали в индексированную выдачу в ночь на 5 июля.
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