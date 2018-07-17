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Роскомнадзор заблокировал 3,4 тыс. пиратских сайтов
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Роскомнадзор заблокировал 3,4 тыс. пиратских сайтов
Мир24
1 час назад
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Роскомнадзор
заблокировал в
РФ
на постоянной основе 3,4 тысячи «пиратских» интернет-ресурсов, сообщается на сайте ведомства.
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