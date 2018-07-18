Война миров: Microsoft и Walmart объединились против Безоса 

Американские компании Microsoft и Walmart заключили пятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом, как пишет издание Verge, представители Walmart заявили сегодня на партнерской конференции Microsoft Inspire в Лас-Вегасе. Цель партнерства — создать достойную конкуренцию самому богатому человеку в истории Джеффу Безосу (№1 в глобальном списке Forbes, состояние $151,4 млрд) и его корпорации Amazon.
И Microsoft, и Walmart конкурируют с Amazon — каждая на своем рынке. Компания Билла Гейтса борется с Джеффом Безосом на рынке облачных сервисов. Причем разрыв между ними впечатляющий: если на долю Amazon Web Services приходится более 30% рынка, то платформа Microsoft Azure довольствуется всего 15%. Что же до Walmart, то на сегодняшний день это один из крупнейших американских ритейлеров, уже ощутил на собственной шкуре что значит политика «выжженной земли» в исполнении Безоса. Когда Amazon в июне прошлого года купила сеть магазинов органических продуктов Whole Foods Market, акции основных сетей супермаркетов США потеряли за несколько дней до 20% — Walmart был в их числе. Инвесторы испугались, что прийдя в традиционный ритейл, Amazon выдавит всех конкурентов, как уже поступила на других рынках.
О том, что именно конкуренция с Amazon стала одним из драйверов партнерства, недавно говорил CEO Microsoft Сатья Наделла. Впрочем, подробностей того, как Microsoft и Walmart будут бороться с Amazon, пока не много. Известно, что ритейлер перейдет на ПО, разработанное Microsoft, в частности облачную платформу Azure и пакет сервисов Microsoft 365. В свою очередь компания, основанная Биллом Гейтсом, планирует создать на базе Walmart магазины без кассиров. У Безоса уже есть один такой — в январе в Сиэтле открылся магазин Amazon's Go. В ближайшее время компания может открыть еще несколько магазинов: в Чикаго и Сан-Франциско. Для партнеров магазины без кассиров — пока что планы на неопределенную перспективу. Впрочем, Microsoft уже переманила к себе специалиста по компьютерному зрению из Amazon.
На этой неделе Джефф Безос побил своеобразный рекорд, став человеком, чье состояние впервые в истории превысило $150 млрд В рейтинге Forbes он уже давно потеснил давнего лидера и основателя Microsoft Билла Гейтса, который с состоянием $93,8 млрд занимает вторую строчку. Основные собственники Walmart — наследники основателя Сэма Уолтона. Семья Уолтонов — одна из богатейших в США, чье состояние оценивается в $146,9 млрд