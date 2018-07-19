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Вести.net: Microsoft и Walmart объединились против Amazon
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Вести.net: Microsoft и Walmart объединились против Amazon 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Две крупные американские корпорации Microsoft и Walmart объединяют усилия, чтобы противостоять третьему гиганту — Amazon. Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве на пять лет. Об этом заявили на конференции Microsoft Inspire.
Речь идет о неких проектах в основе которых будет лежать технология компьютерного обучения, машинный интеллект и big data. Любопытно, что у Walmart и так было свое IT-подразделение Walmart Labs, но как призналась компания в современных условиях штата в 2 000 человек просто недостаточно.
И первая технология для работ над которой компаниям пригодится опыт друг друга — это создание магазина без касс, вроде уже существующего Amazon Go.
А теперь к другим новостям. Facebook решил заняться созданием роботов, что интересно возглавит это направление Ян Лекун, один из главных экспертов корпорации в области искусственного интеллекта. Подробности — в программе Вести.net.
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