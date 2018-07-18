Экраны трех новых iPhone опубликовали в сети

Известный инсайдер Вениамин Гескин опубликовал на своей странице в Twitter фотографии передних панелей трех новых iPhone. На фото изображены экраны версий 5,8; 6,1 и 6,5 дюймов.

Реакция пользователей на данную публикацию не заставила себя ждать. Они обратили внимание, что у 6,5-дюймового смартфона расстояние между боковыми рамками и вырезом — самое большое, а у 6,1— дюймового — наиболее толстые рамки.

Кроме того, по имеющейся информации, «бюджетный» iPhone выпустят в пяти различных раскрасках, среди которых будет и красная.