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Экраны трех новых iPhone опубликовали в сети
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Экраны трех новых iPhone опубликовали в сети 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известный инсайдер Вениамин Гескин опубликовал на своей странице в Twitter фотографии передних панелей трех новых iPhone. На фото изображены экраны версий 5,8; 6,1 и 6,5 дюймов.
Реакция пользователей на данную публикацию не заставила себя ждать. Они обратили внимание, что у 6,5-дюймового смартфона расстояние между боковыми рамками и вырезом — самое большое, а у 6,1— дюймового — наиболее толстые рамки.
Кроме того, по имеющейся информации, «бюджетный» iPhone выпустят в пяти различных раскрасках, среди которых будет и красная.
Глава Apple признался в слишком частом использовании iPhone. По словам Тима Кука, «яблочного» смартфона в его жизни стало больше после того, как он попробовал функцию Screen Time.
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