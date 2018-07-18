Телеком-провайдер Telefonica раскрыл персональные данные миллионов клиентов

Один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире компания Telefonica допустила утечку данных, в ходе которой была раскрыта личная и финансовая информация миллионов испанских пользователей платного телевидения Movistar.

Утечка была выявлена одним из пользователей Movistar, сообщившем о проблеме испанской некоммерческой организации FACUA, специализирующейся на защите прав потребителей.

По словам представителей FACUA, пользователь обнаружил, что любой владелец учетной записи Movistar может просматривать личные данные других клиентов. Проблема возникла из-за ошибки, допущенной в ходе разработки сайта Movistar. В частности, на странице просмотра счетов Movistar буквенно-цифровой идентификатор счета отображался прямо в URL. Изменив идентификатор, любой пользователь мог получить доступ к данным учетной записи других клиентов.