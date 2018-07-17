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Личная информация клиентов провайдера Telefonica была доступна всем
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Личная информация клиентов провайдера Telefonica была доступна всем 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Один из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире Telefonica на этой неделе стал жертвой утечки данных. Личная и финансовая информация миллионов испанских клиентов Telefonica была скомпрометирована.
Пострадали пользователи платного телевидения, один из которых сообщил об утечке испанской организации, специализирующейся на защите прав потребителей FACUA.
По словам FACUA, обратившийся пользователь обнаружил, что любой пользователь, у которого есть учетная запись Movistar, может просматривать личные данные других пользователей.
Проблема возникла из-за некорректной реализации настроек ресурса для клиентов Movistar, которую допустила Telefonica. Оказалось, что в страницу просмотра счетов был встроен идентификатор, этот же идентификатор отображался в URL-адресе.
Любой клиент, который поменяет этот идентификатор, сможет получить доступ к данным учетных записей других пользователей. Это серьезная проблема, так как подобная уязвимость может использоваться для массового сбора пользовательских данных.
FACUA Telefonica о проблеме в воскресение, провайдер оперативно занялся вопросом, и уже в понедельник проблема была решена.
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