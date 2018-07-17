Facebook признался RT в категоризации людей как «изменников»

Ранее британское издание Guardian сообщило, что Facebook в своих алгоритмах по таргетированию рекламы отмечает 65 тысяч россиян как «заинтересованных в измене (государству)».

"Facebook таки признался, что рекламодатели использовали категорию интересов «госизмена». То есть человек обозначал госизмену в сфере своих интересов на Facebook и его данные передавались рекламодателям для таргетинга. Ну, как Facebook признался? На наш запрос ответили, что категория использовалась «крайне нечасто». И никакой конкретики — кто, зачем и когда — не сообщили", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

"Сам же Facebook до этого называл цифру: 65 тысяч россиян, которые «интересовались госизменой». Мы попросили Human Rights Watch Amnesty International и других прокомментировать ситуацию. С нулевым результатом. Ч. Т. Д. (что и требовалось доказать — ред.)", — также написала Симоньян.