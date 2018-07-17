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Facebook признался RT в категоризации людей как «изменников»
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Facebook признался RT в категоризации людей как «изменников» 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Facebook в ответе на запрос RT признался, что категоризировал людей как «изменников», но нечасто, и на дополнительные вопросы не ответил.
Ранее британское издание Guardian сообщило, что Facebook в своих алгоритмах по таргетированию рекламы отмечает 65 тысяч россиян как «заинтересованных в измене (государству)».
"Facebook таки признался, что рекламодатели использовали категорию интересов «госизмена». То есть человек обозначал госизмену в сфере своих интересов на Facebook и его данные передавались рекламодателям для таргетинга. Ну, как Facebook признался? На наш запрос ответили, что категория использовалась «крайне нечасто». И никакой конкретики — кто, зачем и когда — не сообщили", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
"Сам же Facebook до этого называл цифру: 65 тысяч россиян, которые «интересовались госизменой». Мы попросили Human Rights Watch, Amnesty International и других прокомментировать ситуацию. С нулевым результатом. Ч. Т. Д. (что и требовалось доказать — ред.)", — также написала Симоньян.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отвратительным использование социальной сетью Facebook такого алгоритма.
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