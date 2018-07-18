Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов

Решения о блокировке были приняты Мосгорсудом Минкомсвязи на основании заявлений правообладателей.

России ограничили доступ к 3,4 тысячам сайтов с пиратским контентом. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Решения о блокировке были приняты Мосгорсудом и Минкомсвязи на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов. Отмечается, что в каждом решении может быть указано по несколько сайтов.