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Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов
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Роскомнадзор заблокировал более трех тысяч пиратских сайтов 

ТК «Звезда» 18 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Решения о блокировке были приняты Мосгорсудом и Минкомсвязи на основании заявлений правообладателей.
В России ограничили доступ к 3,4 тысячам сайтов с пиратским контентом. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Решения о блокировке были приняты Мосгорсудом и Минкомсвязи на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов. Отмечается, что в каждом решении может быть указано по несколько сайтов.
Ведомство напомнило, что сервисы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google перестали выдавать сведения о пиратских интернет-ресурсах, которые были заблокированы по решению суда. Теперь эта обязанность передана всем поисковым системам в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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