Роскомнадзор заблокировал 400 сайтов с информацией о незаконных орудиях охоты и рыбалки

На основании судебных решений Роскомнадзор ограничил доступ к 400 сайтам и страницам сайтов с информацией о незаконных орудиях охоты и рыбалки, сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала действия в ноябре 2012 года профильного законодательства в результате проведенной Роскомнадзором работы администраторами интернет-ресурсов была самостоятельно удалена противоправная информация с 3,3 тыс. сайтов или страниц сайтов, указанных в судебных решениях. В связи с неудалением противоправной информации операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 400 сайтам и страницам сайтов с указанной информацией», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что указанная на сайтах информация допускала и оправдывала жестокое обращение с животными с применением болезненных и травмирующих приемов.