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Роскомнадзор заблокировал 400 сайтов с информацией о незаконных орудиях охоты и рыбалки
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Роскомнадзор заблокировал 400 сайтов с информацией о незаконных орудиях охоты и рыбалки 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: Реальное время
На основании судебных решений Роскомнадзор ограничил доступ к 400 сайтам и страницам сайтов с информацией о незаконных орудиях охоты и рыбалки, сообщила пресс-служба ведомства.
«С начала действия в ноябре 2012 года профильного законодательства в результате проведенной Роскомнадзором работы администраторами интернет-ресурсов была самостоятельно удалена противоправная информация с 3,3 тыс. сайтов или страниц сайтов, указанных в судебных решениях. В связи с неудалением противоправной информации операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 400 сайтам и страницам сайтов с указанной информацией», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве пояснили, что указанная на сайтах информация допускала и оправдывала жестокое обращение с животными с применением болезненных и травмирующих приемов.
Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в России запрещено распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.
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