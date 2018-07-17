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Роскомнадзор заблокировал 3,4 тысячи пиратских интернет-ресурсов
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Роскомнадзор заблокировал 3,4 тысячи пиратских интернет-ресурсов 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал в РФ на постоянной основе 3,4 тысячи интернет-ресурсов, на которых неоднократно размещался мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав на интеллектуальную собственность, говорится в сообщении ведомства.
"В рамках борьбы с пиратским контентом в сети интернет на территории России на сегодняшний день ограничен доступ к 3,4 тысячам сайтам и (или) страницам сайтов… Решения о постоянной блокировке приняты Мосгорсудом (302 решения) и Минкомсвязи России (2,286 тысячи решений в отношении «зеркал» пиратских сайтов, ранее заблокированных Мосгорсудом на постоянной основе) на основании заявлений правообладателей в отношении торрент-трекеров, онлайн-кинотеатров и музыкальных сервисов (в каждом решении может быть указано по несколько сайтов или страниц сайтов)", — сообщила служба.
Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе, указали в Роскомнадзоре.
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