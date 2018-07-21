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Роскомнадзор удалил из интернета более 40 пиратских копий фильма «Рубеж»
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Роскомнадзор удалил из интернета более 40 пиратских копий фильма «Рубеж» 

ТАСС 11 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил 54 ресурса о необходимости удаления пиратской копии российского приключенческого фильма «Рубеж», 44 нелегальных копий уже удалены из интернета, говорится в сообщении ведомства.
"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 54 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с семи", — отметили в ведомстве.
По данным Роскомнадзора, три интернет-ресурса, которые в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, «блокируются операторами связи».
В ведомстве напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и/или смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о предварительных обеспечительных мерах, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.
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