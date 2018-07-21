Роскомнадзор удалил из интернета более 40 пиратских копий фильма «Рубеж»

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Роскомнадзор уведомил 54 ресурса о необходимости удаления пиратской копии российского приключенческого фильма «Рубеж», 44 нелегальных копий уже удалены из интернета, говорится в сообщении ведомства.

"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 54 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с семи", — отметили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, три интернет-ресурса, которые в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, «блокируются операторами связи».