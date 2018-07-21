Роскомнадзор: Пиратские копии отечественного фильма «Рубеж» удалены с 44 интернет-сайтов

Пиратские копии отечественного фильма «Рубеж» удалены с 44 интернет-сайтов на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении отечественного фильма «Рубеж». Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 54 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 44 страниц сайтов, ожидается удаление еще с семи. Остальные три интернет-ресурса, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи», — говорится в сообщении.

Напоминается, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. «В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу», — заключили в ведомстве.