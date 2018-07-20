Информацию о незаконных методах охоты и рыбалки удалили в РФ с 3,3 тыс. сайтов и страниц с ноября 2012 г.

«В России на основании решений судов в рамках противодействия распространению противоправной информации в сети интернет осуществляется блокировка сайтов с информацией о способах приобретения, изготовления и использования запрещенных в стране орудий для добычи объектов животного мира и охотничьих ресурсов. С начала действия в ноябре 2012 г. профильного законодательства в результате проведенной Роскомнадзором работы администраторами интернет-ресурсов была самостоятельно удалена противоправная информация с 3,3 тыс. сайтов или страниц сайтов, указанных в судебных решениях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неудалением противоправной информации операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 400 сайтам и (или) страницам сайтов с указанной информацией, так как данная информация демонстрировала жестокое обращение с животными, противоречила принципам морали и гуманизма, оказывала негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, особенно несовершеннолетних, поскольку допускала и оправдывала жестокое обращение с животными с применением болезненных и травмирующих приемов.

Согласно п. 6 ст. 10 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.