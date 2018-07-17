Полиция расследует дело Jimin из BTS 

Поклонники корейской группы волнуются за Джимина (Jimin). С прошлой недели в его адрес поступают угрозы от неизвестного аккаунта. Пользователь выложил фото с пистолетом и пообещал, что убьёт им певца. «Концерт сентября обещает быть особенным после того, как я выстрелю в голову Джимина», — написал пользователь неизвестного аккаунта В это время концерт будет в Лос-Анджелесе. Соответсвенно, делом занялась американская полиция. Сотрудники успокаивают поклонников группы, обедают, что расследуют дело Джимина и делают все возможное, чтобы найти неизвестного пользователя. Скажем одно, шансы найти его велики, ведь это уже не первая угроза в адрес Джимина. Впервые расправой угрожали в конце марта. Тогда пользователь обещал убить его на концерте в Калифорнии. «Мое место на концерте секретно, оружие в сумке, и когда Джимин будет петь — БУМ, и он умрет». Повторно угрозы убить певца поступили, когда группа должна была выступать в Техасе. «Я собираюсь убить Джимина из сентября, когда он будет петь. Это же будет весело — видеть его бездыханное тело на сцене», — написал преступник. В третьем случае неизвестный решил воспользоваться и сопроводить угрозы картинками. Что ж, в современном мире полиции следить за социальными сетями — не проблема. Поэтому сейчас департамент Лос-Анджелеса взял под контроль аккаунт и пытается заполучить к нему доступ.