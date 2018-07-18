Apple прекратила подписывать iOS 11.4

Apple прекратила подписывать iOS 11.49 июля Apple выпустила очередное обновление мобильной операционки iOS 11.4.1, в которое включила функцию защиты по USB.

Чуть более чем через неделю компания прекратила подписывать прошлую итерацию ОС iOS 11.4. Откатиться на эту прошивку теперь невозможно.

Ранее хакерам удалось взломать iPhone 7 работающий на iOS 11.4 и провести процедуру джейлбрейка. Несмотря на успешную попытку взлома, официально джейлбрейк доступен исключительно для операционок iOS 11.2 — 11.3.1.

Сторонние разработчики также активно работают над утилитой по взлому бета-версий iOS 11.4.1, но пока неясно, будет ли готов джейлбрейк в ближайшее время. К тому же, тестирование прошивок с этим порядковым номером уже окончено.