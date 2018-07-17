«Тинькофф Инвестиции» запускают робота-советника

Пользователям брокерской платформы «Тинькофф Инвестиции» стала доступна услуга робота-советника, с помощью которого клиенты могут создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Те пользователи, которые еще не успели открыть брокерский счет, но уже авторизовались в «Тинькофф Инвестициях», могут воспользоваться опцией подбора активов (без покупки), сообщает пресс-служба компании.

«Робот-советник интегрирован непосредственно в мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции». Всего за несколько минут по заданным параметрам он может собрать сбалансированный по отраслям и компаниям инвестиционный портфель с учетом доступных сумм вложений, с оптимальным соотношением риска и доходности», — уточняется в сообщении.

Продуктовый виджет

Каждое утро робот-советник обновляет данные, на базе которых дает рекомендации пользователям брокерской платформы.