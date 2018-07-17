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«Тинькофф Инвестиции» запускают робота-советника
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«Тинькофф Инвестиции» запускают робота-советника 

Банки.ру 1 час назад
Пользователям брокерской платформы «Тинькофф Инвестиции» стала доступна услуга робота-советника, с помощью которого клиенты могут создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Те пользователи, которые еще не успели открыть брокерский счет, но уже авторизовались в «Тинькофф Инвестициях», могут воспользоваться опцией подбора активов (без покупки), сообщает пресс-служба компании.
«Робот-советник интегрирован непосредственно в мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции». Всего за несколько минут по заданным параметрам он может собрать сбалансированный по отраслям и компаниям инвестиционный портфель с учетом доступных сумм вложений, с оптимальным соотношением риска и доходности», — уточняется в сообщении.
Продуктовый виджет
Каждое утро робот-советник обновляет данные, на базе которых дает рекомендации пользователям брокерской платформы.
«Робо-эдвайзер будет особенно востребован теми пользователями, которые впервые составляют инвестиционный портфель и еще не знают детально, как устроены торги на бирже. Для более опытных инвесторов робо-эдвайзер может стать дополнительным инструментом принятия решений и поиска интересных инвестиционных идей», — комментирует вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка Александр Емешев.
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