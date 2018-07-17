Facebook уличили в игнорировании расистских постов

Соцсеть Facebook закрывает глаза на публикации с запрещенными материалами. Соответствующее расследование провел британский телеканал Channel 4.

Как оказалось, посты с призывами к насильственным протестам и с расистским содержанием остаются в свободном доступе и не блокируются. Многие из таких сообщений проверяются на протяжении нескольких дней, хотя соцсеть заявляет, что решает подобные вопросы в течение 24 часов.

Часто получателями и распространителями подобной информации становятся несовершеннолетние. На некоторых записях открыто демонстрируются сцены с насилием.

Ранее рекламные алгоритмы Facebook автоматически пометили 65 тысяч россиян как заинтересованных в измене родине. Соцсеть удалила данный раздел, заметив грубое искажение.