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Facebook уличили в игнорировании расистских постов
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Facebook уличили в игнорировании расистских постов 

360tv.ru 1 час назад
Соцсеть Facebook закрывает глаза на публикации с запрещенными материалами. Соответствующее расследование провел британский телеканал Channel 4.
Как оказалось, посты с призывами к насильственным протестам и с расистским содержанием остаются в свободном доступе и не блокируются. Многие из таких сообщений проверяются на протяжении нескольких дней, хотя соцсеть заявляет, что решает подобные вопросы в течение 24 часов.
Часто получателями и распространителями подобной информации становятся несовершеннолетние. На некоторых записях открыто демонстрируются сцены с насилием.
Ранее рекламные алгоритмы Facebook автоматически пометили 65 тысяч россиян как заинтересованных в измене родине. Соцсеть удалила данный раздел, заметив грубое искажение.
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