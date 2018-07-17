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НБД-Банк внедрил новый сервис перевода с карты на карту через сайт
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НБД-Банк внедрил новый сервис перевода с карты на карту через сайт 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
ПАО «НБД-Банк» предлагает своим клиентам воспользоваться расширенным функционалом перевода денежных средств на собственном сайте. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в раздел «Онлайн переводы с карты на карту» на главной странице сайта nbdbank.ru.
Расширенный функционал позволяет переводить за одну операцию 50 тыс. рублей, в сутки — 150 тыс. рублей и в месяц — 600 тыс. рублей. Также теперь у клиентов появилась возможность осуществлять трансграничные переводы более чем в 20 стран мира. Комиссия за перевод средств с карты на карту российских банков составит 1,5% от суммы, но не менее 50 рублей, при переводах с карты РФ на карту иностранного банка — 1,1% + 200 рублей. Срок зачисления перевода зависит от банка, выпустившего карту, и составляет от нескольких минут до нескольких банковских дней.
Отметим, что для совершения перевода карта должна поддерживать технологию защиты
3-D Secure. Если карта не оснащена данной технологией, то пользователю необходимо зарегистрировать банковскую карту в разделе «Личный кабинет».
«Число людей, которые используют интернет-сервисы для быстрого перевода денежных средств, в том числе, и с мобильных устройств, неуклонно растет. Это быстро, удобно и, самое главное, безопасно. Теперь и клиенты нашего банка смогут воспользоваться этим востребованным сервисом. Наше решение поможет не только сэкономить время плательщика, но и денежные средства — комиссия за перевод денег через наш сервис ниже, чем у ряда банков за аналогичную услугу», — прокомментировал нововведение директор департамента информатизации ПАО «НБД-Банк»
Дмитрий Семехин.
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