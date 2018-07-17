Mail.Ru Group запустила сервис проведения опросов для бизнеса

Платформа « Mail.Ru для бизнеса» запустила сервис для создания опросов и форм Askbox. Сервис позволит компаниям получать обратную связь с помощью опросов и тестирований клиентов и сотрудников, сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.

При конструировании опросов доступны более 20 типов форм. gДля их создания и проведения тестирования в сервисе опросов можно использовать стандартные или собственные шаблоны; все элементы дизайна можно брендировать.

Опрашивать пользователей можно по всем популярным каналам коммуникации: в социальных сетях, по SMS, электронной почте и других. Также сервис позволяет создавать формы обратной связи и регистрационные формы и интегрировать их в различные CRM— и ERP-системы. Результаты из этих источников агрегируются в наглядную аналитику в виде графиков и таблиц.

«Опросы аудитории — востребованный маркетинговый инструмент. По данным iKS-Consulting сервисы опросов входят в первую десятку популярных SaaS-инструментов. Askbox и недавно запущенный сервис рассылок Sendbox делают платформу «Mail.Ru для бизнеса» незаменимым решением для представителя современного среднего и малого бизнеса», — прокомментировал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.