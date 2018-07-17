Ещё
Mail.Ru Group запустила сервис проведения опросов для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Mail.Ru Group запустила сервис проведения опросов для бизнеса 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Платформа «Mail.Ru для бизнеса» запустила сервис для создания опросов и форм Askbox. Сервис позволит компаниям получать обратную связь с помощью опросов и тестирований клиентов и сотрудников, сообщили в пресс-службе Mail.Ru Group.
При конструировании опросов доступны более 20 типов форм. gДля их создания и проведения тестирования в сервисе опросов можно использовать стандартные или собственные шаблоны; все элементы дизайна можно брендировать.
Опрашивать пользователей можно по всем популярным каналам коммуникации: в социальных сетях, по SMS, электронной почте и других. Также сервис позволяет создавать формы обратной связи и регистрационные формы и интегрировать их в различные CRM— и ERP-системы. Результаты из этих источников агрегируются в наглядную аналитику в виде графиков и таблиц.
«Опросы аудитории — востребованный маркетинговый инструмент. По данным iKS-Consulting сервисы опросов входят в первую десятку популярных SaaS-инструментов. Askbox и недавно запущенный сервис рассылок Sendbox делают платформу «Mail.Ru для бизнеса» незаменимым решением для представителя современного среднего и малого бизнеса», — прокомментировал руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.
Sostav.ru: последние новости
Сбербанк и Тинькофф Банк запускают совместную систему переводов по номеру телефона Опрос Insense: часовые видео Instagram «переманят» треть блогеров с YouTube Как правильно запустить кампанию в рекламных сетях Яндекс и Google: 8 важных правил
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
Крымский мост закроют из-за Расторгуева162
Россию обязали заплатить участницам Pussy Riot168
В Петербурге прогремел взрыв
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение