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Учетные данные тысяч пользователей файлообменника Mega утекли в Сеть
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Учетные данные тысяч пользователей файлообменника Mega утекли в Сеть 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Тысячи учетных данных пользователей популярного файлообменника Mega были опубликованы в Сети в виде текстового файла. В этом файле содержится более 15 500 имен пользователей, паролей и файлов, которые эти пользователи загружали.
Утечку обнаружил исследователь в области информационной безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle). Эксперт случайно наткнулся на этот текстовый файл, так как он был загружен на VirusTotal.
Позже специалисты подтвердили, что утекшие учетные данные действительно принадлежат пользователям файлообменника Mega, владельцем которого является немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
Принадлежность имен и паролей получилось установить благодаря очной ставке — нескольким пользователям продемонстрировали скомпрометированные данные, они подтвердили, что эти данные принадлежат им.
Информация об утечке была отправлена знаменитому эксперту Трою Ханту, создателю сайта, информирующего об утечках, Have I Been Pwned. Хант, проанализировав данные, заключил, что компрометация произошла благодаря использованию одним и тех же учетных данных на разных сайтах.
Системы Mega не были скомпрометированы, подчеркнул специалист. Пострадавшие пользователи отчасти подтвердили выводы эксперта — пятеро из опрошенных сказали, что использовали одинаковый пароль на разных сайтах.
Стивен Холл, представитель файлообменника, заявил, что утечка затронула мизерный процент пользователей сервиса. На данный момент неизвестно, кто стоит за компрометацией учетных данных.
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