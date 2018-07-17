Врио губернатора Приморского края появился в соцсетях

Так, личные аккаунты главы края были созданы в «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook. Пока на страничках немного информации и всего лишь одна запись о возможности общаться с простыми людьми через социальные сети.

При этом Андрей Тарасенко отмечает, что напряженный график не всегда позволит ему публиковать посты самостоятельно, но он обещает уделять особенное внимание обращениям приморцев.

Стоит отметить, что на первой встрече с приморскими СМИ Андрей Тарасенко заявил, что связаться с ним можно только по телефону — ни в одной социальной сети он не зарегистрирован.

Возможно причиной для создания аккаунтов в социальных сетях стали предстоящие досрочные выборы губернатора Приморского края, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.