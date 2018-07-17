«Яндекс» и «Сбербанк» прокомментировали утечку личных данных клиентов

«Сбербанка», Ранее SEO-специалист Павел Медведев обратил внимание на то, что через поисковик можно получить личные данные клиентов. Он привел примеры, когда через «Яндекс» возможно получить данные онлайн-сервисов РЖД ВТБ , московских муниципальных служб и сервисов бронирования билетов.

Так, через поисковик можно получить копии паспортов граждан, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и другие. При это документы доступны в высоком качестве. По мнению Медведева, причина общедоступности таких документов кроется в том, что некоторые сервисы, например, ВТБ, «Сбербанк», «Единый транспортный портал Москвы» пренебрегают элементарными требованиями защиты данных — у них даже отсутствует файл robots.txt. Это файл, в котором создатель сайта прописывает параметры индексирования содержания для поисковых машин.

Представители «Яндекса» заявили, что попадание документов в выдачу связано с особенностями работы поисковика. Он индексирует содержание всех страниц, если это не запрещено с помощью настроек, которые устанавливает владелец сайта или вебмастер. Таким образом, считают в компании, владельцы сайта могут сами заблокировать доступ к файлам.

В пресс-службе «Сбербанка» заявили только, что банк проводит разбирательство в связи с попаданием личных данных в выдачу поисковика. При этом в кредитной организации подчеркнули, что в общий доступ не попали данные, которые могли бы нанести ущерб банку или его клиентам.