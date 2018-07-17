«Спасательница Малибу» устроила фотосет на фоне тонущего человека

Пользователи Twitter раскритиковали девушку, которая устроила себе фотосессию в красном купальнике спасательницы. Все бы ничего, но в момент фотографии на заднем фоне можно заметить тонущего человека.

Пикантные снимки были опубликованы пользовательницей под ником @7oh7_.

«Спасатель на дежурстве», —написала она. На первом фото модель стояла в купальнике на спасательной вышке недалеко от моря.

Многие пользователи оценили ее фигуру, но некоторые увидели на заднем плане человека, который похоже тонул. Приблизив изображение, пользователи разглядели силуэт мужчины. Его тело оказалось под водой вместе с головой. Из моря торчали только руки.

«Хорошо же ты выполняешь свою работу», — написал один комментирующий. «Я под кайфом или он действительно тонет на первой фотографии?» — спросил другой.

О судьбе «тонущего» человека ничего неизвестно. Девушка-«спасатель» ретвитнула несколько публикаций, которые указывала ей на оплошность.

Московский фотограф Виктор Водолазьский создал фотопроект, который высмеивает стандартные пляжные снимки девушек. Идея принадлежит его другу и по совместительству главному герою Тимофею Трефилову. Он надел на себя полосатый купальник и позировал на фоне моря. Пользователи Сети по достоинству оценили юмор мужчин.