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Не поедем, так поплаваем: якутские олени-вездеходы восхитили пользователей Сети
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Не поедем, так поплаваем: якутские олени-вездеходы восхитили пользователей Сети 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как олени плавно переходят из одного «режима» передвижения в другой.
Необычное явление запечатлел один из пользователей Instagram в Якутии. На кадрах видно, как упряжка оленей стремительно мчится со склона, подгоняемая ездоком, после чего спускается в реку. Но животные не прекращают движения и медленно переходят в режим плавания.
Автор ролика восторженно восклицает: «Поплыли олени!», после чего его напарник присоединяется к общему восторгу.
Один из пользователей Сети подчеркнул, что «мотор хорошо, а олени лучше».
«Всем вездеходам вездеход», — поддержали другие комментаторы.
Ранее в американском штате Орегон было обнаружено несколько «бессмертных» оленей со стрелами в телах. У одного животного стрела застряла в голове, у второго — возле шеи.
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