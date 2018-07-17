Не поедем, так поплаваем: якутские олени-вездеходы восхитили пользователей Сети 

На кадрах видно, как олени плавно переходят из одного «режима» передвижения в другой.
Необычное явление запечатлел один из пользователей Instagram в Якутии. На кадрах видно, как упряжка оленей стремительно мчится со склона, подгоняемая ездоком, после чего спускается в реку. Но животные не прекращают движения и медленно переходят в режим плавания.
Автор ролика восторженно восклицает: «Поплыли олени!», после чего его напарник присоединяется к общему восторгу.
Один из пользователей Сети подчеркнул, что «мотор хорошо, а олени лучше».
«Всем вездеходам вездеход», — поддержали другие комментаторы.
Ранее в американском штате Орегон было обнаружено несколько «бессмертных» оленей со стрелами в телах. У одного животного стрела застряла в голове, у второго — возле шеи.