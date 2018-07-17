«Яндекс» назвал виновных в утечках персональных данных в Сеть 

Во всеобщем доступе оказались паспортные данные, телефоны, адреса
В компании «Яндекс» объяснились за скандал, вызванный утечками персональных данных в результаты поиска. В результате любознательные пользователи Сети смогли без труда найти паспортные данные, информацию о платежах и почтовых отправлениях, номера телефонов, данные клиентов секс-шопов, прочитать любовную СМС-переписку.
Как объяснили в пресс-службе IT-гиганта, поисковый робот «Яндекса» индексирует только те страницы сайтов, которые не запрещены специальным файлом robots.txt. Параметры индексирования страниц в нем должен указать вебмастер — он может задать их как для всех поисковиков, так и по отдельности. Проверить проиндексированное можно с помощью «Яндекс. Вебмастер», приводит комментарий компании агентство «Москва».
Примерно тем же объяснялась «утечка» файлов из Google Docs. На всеобщее обозрение попали те документы, в настройках которых это не было запрещено.